Die BMW-Aktie (WKN: 519000) initiierte ausgehend vom im September 2022 bei 68,44 EUR verbuchten Tief einen impulsiven Kursschub, der sie bis auf ein im Juni markiertes 8-Jahres-Hoch bei 113,46 EUR beförderte. Seither befindet sie sich im Korrekturmodus. Dabei erreichte sich am Freitag ein bedeutendes Unterstützungsbündel, welches aus der steigenden 200-Tage-Linie sowie Tiefs aus dem April und Mai resultiert. Nach einer Intraday-Verletzung der genannten Durchschnittslinie konnte der Support per Tagesschluss verteidigt werden. Dieser Bärenfalle folgten im gestrigen Handel Anschlusskäufe. Eine Ausdehnung der technischen Erholungsrally im Rahmen des intakten mittelfristigen Korrekturtrends erscheint plausibel. Potenzielle Erholungsziele und nächste Hürden lassen sich bei 99,91-100,87 EUR, 101,38 EUR und 102,95-103,17 EUR ausmachen. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einer nachhaltigen Überwindung der weiteren Barriere bei 104,64-106,48 EUR per Tagesschluss. Ein Rutsch unter die kritische Unterstützung bei aktuell 97,51-98,79 EUR per Tagesschluss würde derweil ein bearishes Anschlusssignal generieren mit nächsten möglichen Abwärtszielen bei 96,13/96,26 EUR und 92,37 EUR. Darunter würde schließlich der übergeordnete Aufwärtstrend gebrochen.