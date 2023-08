Der deutsche Aktienmarkt zeigte zum Wochenstart einen Stabilisierungsversuch nach dem jüngsten Abverkauf. Der DAX schloss 0,19 Prozent fester bei 15.603 Punkten. MDAX und TecDAX büßten hingegen 0,52 respektive 0,21 Prozent ein. In den drei Indizes gab es 40 Gewinner und 57 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 58 Prozent. Stärkste Sektoren waren Automobile (+0,81%), Software (+0,45%) und Industrie (+0,43%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Finanzdienstleister (-1,41%), Versorger (-0,63%) und Pharma & HealthCare (-0,45%). Continental haussierte an der DAX-Spitze um 5,87 Prozent. Hier beflügelte ein Medienbericht, wonach der Automobilzulieferer einen Verkauf des Autobereichs von Contitech plane. Immobilienwerte litten derweil unter den zuletzt deutlich angestiegenen Langfristzinsen. Vonovia sackte als Schlusslicht im Leitindex um 2,61 Prozent ab.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,11 Prozent tiefer bei 34.464 Punkten aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil um 1,65 Prozent nach oben auf 14.937 Zähler. An der NYSE gab es 1.115 Kursgewinner und 1.806 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog leicht mit 51 Prozent. 31 neuen 52-Wochen-Hochs standen 87 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sprang um acht Basispunkte nach oben auf 4,34 Prozent und schloss damit auf dem höchsten Niveau seit 2008. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,21 Prozent höher bei 1,0896 USD. Gold befestigte sich an der Comex um 0,37 Prozent auf 1.924 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,66 Prozent auf 80,13 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,13 Prozent fester bei 158,43 Punkten. Nach anfänglicher Schwäche drehten die Börsen in Hongkong und China zuletzt ohne erkennbare Nachrichten deutlich ins Plus. Der S&P Future notierte kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.671) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum Verkauf bestehender Häuser in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SFC Energy und Flatexdegiro.