Diese Analyse wurde am 22.08.2023 um 08:14 Uhr erstellt.

Der DAX dehnte gestern seine am Freitags-Tief bei 15.469 Punkten gestartete Erholungsbewegung aus. Er schloss dabei die am Freitag gerissene Abwärtslücke und testete die beschleunigte Abwärtstrendlinie. Ausgehend vom am Vormittag bei 15.710 Punkten verbuchten Tageshoch ließen Gewinnmitnahmen das Tagesplus deutlich zusammenschmelzen.