Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag bei niedrigen Umsätzen die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,66 Prozent fester bei 15.706 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,84 respektive 1,46 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 76 Gewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,93 Punkte auf 17,47 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+2,34%), Software (+1,99%) und Finanzdienstleister (+1,25%). Die einzigen Verlierer auf der Sektorenebene waren Medienwerte (-0,38%) und Versicherer (-0,19%). Im DAX hatten Vonovia (+2,78%), Infineon (+2,71%) und Qiagen (+2,59%) die Nase bei der Performance vorne. Schlusslichter im Leitindex bildeten Rheinmetall (-1,33%), Porsche AG (-0,74%) und Munich Re (-0,73%). Im TecDAX haussierte Nordex um 5,74 Prozent. Hier beflügelte ein Großauftrag für 49 Windturbinen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,51 Prozent tiefer bei 34.289 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte anfängliche Zugewinne nicht halten und schloss 0,19 Prozent schwächer bei 14.909 Zählern. An der NYSE gab es 1.238 Gewinner und 1.672 Zähler. Das Abwärtsvolumen betrug 62 Prozent. EUR/USD fiel zum Ende des New Yorker Handels um 0,45 Prozent auf 1,0846 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte auf einem Dekadenhoch bei 4,34 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,17 Prozent höher bei 1.926 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,45 Prozent auf 79,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,45 Prozent fester bei 158,80 Punkten. Deutlichere Zugewinne waren in Taiwan, Australien und Neuseeland zu beobachten, während die Börsen in China und Malaysia schwächelten. Der Hang Seng Index in Hongkong konnte an die Vortageserholung anknüpfen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,34 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.757) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die August-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone, Großbritannien und den USA. Daneben könnten sich Impulse von den US-Daten zu den Neubauverkäufen ergeben. Unternehmensseitig stehen die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA klar im Anlegerfokus.