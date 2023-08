Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) bewegt sich ausgehend vom im März 2020 bei 6,01 EUR verzeichneten zyklischen Tief in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen hatte sie am 27. Juli eine mehrmonatige Stauzone dynamisch nach oben verlassen und damit ein bedeutendes Anschlusskaufsignal generiert. Diesen Kursschub konsolidiert das Papier unterhalb des bei 36,88 EUR verbuchten Dekaden-Hochs und oberhalb des zuletzt überwundenen zyklischen Hochs aus dem Jahr 2011 bei 34,08 EUR. Der am Dienstag gesehene Kurssprung über die Eindämmungslinie vom jüngsten Rallyhoch lieferte ein Indiz für eine mögliche zeitnahe Fortsetzung des Bullenmarktes. Dieses Szenario bleibt plausibel, solange der aktuelle Support bei 35,15-35,38 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Bestätigt würde es mit einem Tagesschluss oberhalb der Barriere bei 36,88/37,04 EUR. Als potenzielle nächste Zielzone fungiert der Bereich 37,62-38,00 EUR. Darüber lassen sich mögliche Ausdehnungsziele bei 38,57 EUR und 39,61-40,02 EUR ausmachen. Ein Rutsch unter die Supportzone bei 34,08-34,46 EUR per Tagesschluss würde derweil ein Signal für eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 31,57-32,35 EUR senden.