Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Rückenwind lieferten deutlich sinkende Anleiherenditen diesseits und jenseits des Atlantiks nach enttäuschend schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes. Der DAX kletterte den dritten Tag in Folge um 0,15 Prozent auf 15.728 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 0,24 und 0,72 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 57 Gewinner und 41 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Der VDAX sank um 0,44 Punkte auf ein 3-Wochen-Tief bei 17,03 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Finanzdienstleister (+1,39%) und hier insbesondere die zinssensiblen Immobilienwerte die Nase vorne, gefolgt von Telekommunikationswerten (+1,08%) und Softwareaktien (+0,99%). Schwach tendierten derweil vor allem die Sektoren Konsum (-1,61%) und Transport (-0,81%)

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,54 Prozent auf 34.473 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Zahlen des KI-Riesen NVIDIA um 1,83 Prozent auf 15.182 Zähler. 76 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Es gab 43 neue 52-Wochen-Hochs und 61 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent fester bei 1,0963 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um satte 15 Basispunkte auf 4,19 Prozent ab. Gold verteuerte sich an der Comex aufgrund dieser stützenden Intermarket-Vorgaben um 1,03 Prozent auf 1.946 USD. WTI-Öl verbilligte sich trotz deutlicher als erwartet gesunkener Lagerbestände um 1,33 Prozent auf 78,58 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Vor allem Technologiewerte waren nach NVIDIA-Zahlen gesucht. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,20 Prozent fester bei 161,01 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren an der Börse in Hongkong zu beobachten. Der Hang Seng Index zog um 2,20 Prozent an. Für den Hang Seng China Enterprise Index ging es um 2,61 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,75 Prozent (Nasdaq Future: +1,30%). Der Future für europäisches Erdgas sackt aktuell um 16,26 Prozent ab, nachdem die Wahrscheinlichkeit für Streiks von Arbeitern an der größten LNG-Verladestation in Australien nach einer Einigung gesunken ist. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.816) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fielmann und CTS Eventim. Die gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von NVIDIA übertrafen die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich. Auch der gelieferte Umsatzausblick für das laufende dritte Geschäftsquartal erfreute massiv. Ferner wurde eine Fortsetzung der Aktienrückkäufe im Umfang von 25 Milliarden USD angekündigt. Die Aktie haussierte im nachbörslichen Handel um 6,58 Prozent. Im Kielwasser zogen auch die Notierungen von Microsoft, Alphabet, C3.ai, Palantir, AMD, Broadcom, Marvell Technology und Super Micro Computer nachbörslich kräftig an.