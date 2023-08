Der DAX dehnte seinen Erholungstrend im gestrigen frühen Handel geringfügig aus bis auf ein Rallyhoch bei 15.821 Punkten. Darunter ging er in den Konsolidierungsmodus über. Oberhalb des am Nachmittag bei 15.672 Punkten markierten Tagestiefs kam Kaufinteresse in den Markt. Der Index schloss bei 15.728 Punkten und verbuchte damit ein kleines Plus von 23 Zählern.