Diese Analyse wurde am 25.08.2023 um 07:31 Uhr erstellt.

Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November 2021 erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete eine ausgeprägte Korrekturphase, die in der Spitze zu einem Kursrückgang um rund 53 Prozent führte. Vom im Juli 2022 bei 20,68 EUR gesehenen Verlaufstief aus konnte der Wert einen Aufwärtstrend initiieren, der ihn bis auf ein vor wenigen Wochen markiertes Hoch bei 40,27 EUR beförderte. Seither korrigiert die Notierung den Aufschwung und rutschte dabei zuletzt geringfügig unter das letzte Reaktionstief vom April auf ein 7-Monats-Tief. Daneben trübte sich das technische Bild auch angesichts der Verletzung aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien ein. Formationstechnisch verläuft das mittelfristige Kursgeschehen bislang in einem Broadening-Muster ab, bei der die Amplitude der Ausschläge sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite im Rahmen einer volatilen Seitwärtsbewegung zunimmt. Perspektivisch sollte daher ein Test der täglich um rund 2 Cent fallenden unteren Begrenzungslinie bei derzeit 29,94 EUR eingeplant werden. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Tagesschluss unterhalb der Doji-Kerze vom 18. August bei 31,48 EUR sowie einem Rutsch unter den Support bei 30,97 EUR. Sollte die genannte untere Begrenzungslinie den Kursverfall nicht stoppen, entstünde unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung der übergeordnet wichtigen Auffangzone 26,42-28,16 EUR. Mit Blick auf die Oberseite sieht sich der Anteilsschein nächsten Hürden bei 33,55-33,77 EUR und 34,19-34,50 EUR gegenüber. Signifikant aufhellen würde sich das kurzfristige Chartbild erst oberhalb von 34,84-36,02 EUR (Tagesschlusskursbasis).