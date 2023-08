Diese Analyse wurde am 25.08.2023 um 08:06 Uhr erstellt.

Der DAX zeigte zur gestrigen Eröffnung einen Kurssprung nach oben und setzte damit seine Erholungsrally vom am 18. August gesehenen Korrekturtief zunächst fort. Bereits in der ersten Handelsstunde meldeten sich die Bären zurück und initiierten ein deutliches Reversal. Ausgehend vom 7-Tages-Hoch bei 15.897 Punkten sackte der Index auf ein in der letzten Handelsstunde verbuchtes 3-Tages-Tief bei 15.619 Punkten ab.