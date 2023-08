Die Hochtief-Aktie (WKN: 607000) hatte im Juli 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 45,18 EUR verzeichnet und konnte darüber einen übergeordneten Boden ausbilden. Im Rahmen der seither laufenden Hausse hatte sie zuletzt am 26. Juli mit dem bullishen Ausbruch aus einem steigenden Dreieck ein mittelfristiges Anschlusskaufsignal generiert. Die hieraus resultierenden Kursziele wurden zwischenzeitlich abgearbeitet. Am Freitag verbuchte der Wert ein 3-Jahres-Hoch bei 96,85 EUR. Mit Blick auf die überkauften markttechnischen Indikatoren würde eine kurzfristige Verschnaufpause nicht überraschen. Entsprechende preisliche Hinweise entstünden mit einem Tagesschluss unterhalb von 95,60 EUR sowie einem Intraday-Rutsch unter den Support bei 94,10 EUR. Mögliche Auffangbereiche lauten in diesem Fall 91,40-91,94 EUR und 90,10-90,35 EUR. Darunter wäre ein deutlicherer Pullback in Richtung 87,35/87,49 EUR einzuplanen. Ein nächster relevanter Widerstand auf der Oberseite lautet 102,20-104,50 EUR. Das zeitnahe Erreichen dieser Zone erscheint möglich, solange nicht die Unterstützung 87,35/87,49 EUR verletzt wird.