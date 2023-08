Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die negativen Vorzeichen. Der ifo-Geschäftsklimaindex war im August den vierten Monat in Folge und zudem deutlicher als von Analysten erwartet gefallen. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chairman Jerome Powell in Jackson Hole lieferte keine Impulse. Der DAX schloss 0,07 Prozent fester bei 15.632 Punkten. Auf Wochensicht rückte er um 0,37 Prozent vor. MDAX und TecDAX verbuchten derweil am Berichtstag Abschläge von 0,39 und 0,15 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 38 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,40 Punkte auf 16,83 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten die als defensiv geltenden Versorger sowohl auf Tagessicht (+0,81%), als auch auf Wochensicht (+1,94%) die Nase vorne. E.ON zog an der DAX-Spitze um 0,98 Prozent an. Ebenfalls sehr fest tendierten Beiersdorf (+0,88%), Symrise (+0,76%) und RWE (+0,74%). Die rote Laterne im Leitindex hielt Covestro nach Gewinnmitnahmen mit einem Minus von 2,15 Prozent. Daneben fielen Continental (-1,43%) und Sartorius (-1,25%) durch Schwäche auf.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,73 Prozent auf 34.347 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,85 Prozent auf 14.942 Zähler an. An der NYSE gab es 1.715 Kursgewinner und 1.134 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. 25 neuen 52-Wochen-Hochs standen 67 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,16 Prozent tiefer bei 1,0794 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte um zwei Basispunkte auf 4,25 Prozent zu. Gold handelte an der Comex 0,37 Prozent tiefer bei 1.940 USD. WTI-Öl verteuerte sich hingegen um 0,99 Prozent auf 79,83 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,19 Prozent fester bei 159,94 Punkten. Im nachrichtlichen Fokus standen Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Stützung des Aktienmarktes. So wurde unter anderem die Transaktionssteuer für den Aktienhandel halbiert. Die chinesischen Aktienmärkte haussierten begleitet von sehr hohem Handelsvolumen, kamen von den Tageshochs jedoch zuletzt zurück. Der CSI 300 verbuchte ein Plus von 1,30 Prozent. Der Hang Seng Index verbesserte sich um 1,11 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.743) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur Geldmenge M3 und Kreditvergabe in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Thyssenkrupp Nucera. Die Börsen in London bleiben feiertagsbedingt geschlossen.