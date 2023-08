Am deutschen Aktienmarkt hatten zum Wochenstart klar die Bullen das Sagen. Die Umsätze blieben aufgrund eines Feiertages in Großbritannien sowie fehlender Impulse von der Makroseite oder Unternehmensebene dünn. Die Marktbreite gestaltete sich jedoch auffällig positiv. Der DAX schloss 1,03 Prozent fester bei 15.793 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 1,07 und 1,20 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 90 Gewinner und lediglich sieben Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 90 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,83 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 16,00 Zählern. Alle DAX-Sektoren konnten zulegen. Am kräftigsten nach oben ging es mit den Banken (+2,38%) und Technologiewerten (+1,62%). An der DAX-Spitze zog die Aktie der Commerzbank um 2,47 Prozent an. Zalando und Deutsche Bank folgten mit Aufschlägen von 2,42 respektive 2,39 Prozent. Einzige Verlierer waren Vonovia und E.ON mit hauchdünnen Abschlägen von 0,10 beziehungsweise 0,09 Prozent.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,62 Prozent auf 34.560 Punkte hinzu. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,24 Prozent auf 14.977 Zähler nach oben. 71 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Es gab 50 neue 52-Wochen-Hochs und 21 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,23 Prozent fester bei 1,0919 USD. Das Währungspaar verteidigte damit die im Tagesverlauf geringfügig unterschrittene steigende 200-Tage-Linie. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,20 Prozent. Die Edelmetallpreise profitierten von dieser Entwicklung bei Greenback und Zinsen. Gold legte an der Comex um 0,40 Prozent auf 1.948 USD zu. Rohöl der US-Sorte WTI handelte 0,36 Prozent fester bei 80,12 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,73 Prozent fester bei 160,84 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Hang Seng Index (+2,20%) in Hongkong sowie beim chinesischen CSI 300 (+1,13%) zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.857) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des US-Verbrauchervertrauens. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Evotec und Dermapharm Holding.