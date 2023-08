Der deutsche Aktienmarkt befand sich am Dienstag fest in der Hand der Bullen. Stützend wirkten fallende Anleiherenditen. Schwache Konjunkturdaten aus den USA beförderten die Hoffnung der Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank mit weiteren Zinsenhebungen warten könnte. Der DAX schloss 0,88 Prozent fester bei 15.931 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,38 und 1,21 Prozent. In den drei Indizes gab es 85 Gewinner und 12 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug satte 95 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,87 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 15,12 Zähler ab. Alle Sektorenindizes endeten im positiven Terrain. Am deutlichsten stiegen Medienwerte (+2,04%) und Technologieaktien (+1,69%). Stärkste DAX-Werte waren Zalando (+3,06%), Vonovia (+2,94%) und Siemens Energy (+2,71%). Am anderen Ende tendierten Henkel (-0,72%), Hannover Rück (-0,48%) und Daimler Truck (-0,46%) schwach. Evotec haussierte im MDAX nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen und einer Bestätigung der unlängst gesenkten Jahresprognose um 6,52 Prozent und überwand damit die 50-Tage-Linie.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,85 Prozent auf 34.853 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 2,15 Prozent nach oben auf 15.377 Zähler. 80 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Es gab 65 neue 52-Wochen-Hochs und 25 Tiefs. Der US-Dollar zeigte nach Konjunkturdaten Schwäche. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,62 Prozent fester bei 1,0886 USD. Der Bitcoin haussierte um 7,11 Prozent auf 27.853 USD. Hier beflügelte ein juristischer Erfolg von Grayscale Investments an einem US-Bundesgericht, der den Weg für einen ersten Bitcoin-ETF ebnen könnte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um acht Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,12 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,99 Prozent auf 1.966 USD. WTI-Öl legte um 1,39 Prozent auf 81,21 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite, kamen jedoch von den Tageshochs zurück. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,56 Prozent fester bei 161,96 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,03 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.959) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die vorläufigen deutschen Verbraucherpreisdaten für August sowie auf die US-Daten zum BIP im zweiten Quartal. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Delivery Hero und Aroundtown.