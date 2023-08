Nächste Unterstützungen:

15.866/15.897

15.800-15.809

15.771

Nächste Widerstände:

15.938-15.962

15.999-16.007

16.060

Bislang kann das Kursgeschehen vom am 18. August gesehenen Verlaufstief noch als klassische dreiwellige abc-Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend vom Rekordhoch eingeordnet werden. Preislich liegt noch kein Befreiungsschlag vor. Zugunsten der Bullen spricht die Situation in den Indikatoren-Gruppen Marktbreite und Sentiment. Derweil bleiben das saisonale und zyklische Bias auf Sicht der nächsten wenigen Wochen ein Belastungsfaktor. Mit Blick auf die Preiskurve sieht sich der Index wichtigen Hürden (gebrochene Aufwärtstrendlinie/100-Tage-Linie/50-Tage-Linie) gegenüber. Heute befinden sich nächste potenzielle Ziele und Barrieren bei 15.938-15.962 Punkten und 15.999-16.007 Punkten. Erste Signale für ein mögliches Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur vom Rekordhoch entstünden mit einem Break über die beiden weiteren Hürden bei 16.060 Punkten und 16.124-16.141 Punkten. Nächster Support liegt bei 15.866/15.897 Punkten und 15.800-15.809 Punkten. Ein Stundenschluss darunter wäre als erstes Warnsignal an die Bullen zu verstehen. Weitere Auffangbereiche lauten 15.771 Punkte und 15.726 Punkte. Unterhalb von 15.650/15.674 Punkten entstünde ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends.