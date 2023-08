Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte unterhalb des zyklischen Zwischenhochs vom November 2021 (129,74 EUR) eine Top-Bildung vollzogen. Der nachfolgende Abverkauf drückte sie bis auf ein im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief. Seither weist der Trend aufwärts. Am 19. Juli erreichte der Wert ein Jahreshoch bei 129,54 EUR und damit das Hoch aus dem Jahr 2021 bis auf wenige Cent. Nach einem Rücksetzer bis auf 118,52 EUR arbeitete er sich zuletzt wieder nordwärts und konsolidiert aktuell am kritischen Widerstandsbereich in einer engen Range seitwärts. Die Trendindikation ist bullish. Das Papier befindet sich oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien und diese weisen aufwärts. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es eines Tagesschlusskurses oberhalb der aktuellen Barriere bei 129,09-129,98 EUR. Als potenzielles nächste Ziel auf der Oberseite fungiert im Erfolgsfall der Bereich 132,54-133,75 EUR. Darüber würden mögliche nächste Hürden und Ziele bei 135,62/136,35 EUR und 138,48 EUR in den Fokus rücken. Nächster bedeutsamer Support befindet sich bei 127,26 EUR und 125,66 EUR. Kritisch ist die Unterstützung bei 122,70-124,37 EUR. Darunter wäre ein deutlicher Rücksetzer in Richtung 117,82-118,52 EUR einzuplanen.