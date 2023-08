Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen. Belastend für das Anlegersentiment wirkte eine höher als erwartete Verbraucherpreisinflation in Deutschland. Der DAX schloss nach dem Erreichen der 50-Tage-Linie 0,24 Prozent tiefer bei 15.892 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 0,52 respektive 0,09 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 43 Gewinner und 53 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Stärkste Sektoren waren Konsum (+0,44%) und Chemie (+0,36%). Am schwächsten tendierten Versorger (-2,76%) und Einzelhandelswerte (-2,12%). Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,14 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 14,98 Zähler. Im DAX hatten nachrichtenlos MTU (+2,60%), Sartorius (+1,17%) und Brenntag (+1,12%) die Nase vorne. Am anderen Ende sackten RWE (-4,71%) und Siemens Energy (-3,34%) nach der Meldung möglicher milliardenschwerer Wertberichtigungen des dänischen Windparkbetreibers Orsted deutlich ab. Delivery Hero büßte im MDAX nach enttäuschenden Geschäftszahlen 10,33 Prozent ein und markierte nach der Verletzung einer technischen Unterstützungszone ein 4-Monats-Tief. Aroundtown haussierte im SDAX nach positiv aufgenommenen Zahlen um 9,14 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,11 Prozent fester bei 34.890 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,56 Prozent auf 15.462 Zähler. An der NYSE gab es 1.748 Kursgewinner und 1.120 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 55 Prozent. 98 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,37 Prozent fester bei 1,0920 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,12 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,32 Prozent auf 1.971 USD. WTI-Öl verteuerte sich nach deutlich gesunkenen Lagerbeständen um 0,57 Prozent auf 81,62 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nach zwischenzeitlich deutlicheren Zugewinnen zuletzt 0,04 Prozent fester bei 161,98 Punkten. Im nachrichtlichen Fokus standen die offiziellen Einkaufsmanagerindizes aus China. Der Index für das verarbeitende Gewerbe in der zweitgrößten Volkswirtschaft stieg im August von zuvor 49,3 auf 49,7 Punkte. Er verblieb damit den fünften Monat in Folge unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, oberhalb der ein Wachstum im Sektor signalisiert wird. Die Konsensschätzung hatte auf einen Stand von 49,4 Punkten gelautet. Der entsprechende Index für den Servicesektor fiel den fünften Monat in Folge von zuvor 51,5 auf 51,0 Punkte. Der chinesische Aktienindex CSI 300 gab um 0,36 Prozent nach. Für den japanischen Nikkei 225 ging es derweil um 0,90 Prozent aufwärts. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.939) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone und das Protokoll der letzten EZB-Sitzung. Aus den USA könnten sich Impulse vor allem von den Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen, dem PCE-Preisindex, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Chicagoer Einkaufsmanagerindex ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der UBS, Mister Spex, Sto und Pernod-Ricard. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street lieferte der SAP-Konkurrent Salesforce (nachbörslich: +5,61%) positiv aufgenommene Quartalszahlen und einen starken Ausblick.