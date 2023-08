Nächste Unterstützungen:

15.809-15.840

15.737

15.674

Nächste Widerstände:

15.938-15.962

15.999-16.007

16.060

Die ganz kurzfristige technische Ausgangslage ist zur heutigen Eröffnung neutral zwischen 15.809 Punkte und 15.962 Punkte. Übergeordnet sind sowohl der Erholungstrend vom Tief am 18. August (15.469) als auch der Abwärtstrend vom am 31. Juli verbuchten Rekordhoch (16.529) intakt. Mit einem Break über die aktuelle Hürde bei 15.938-15.952 Punkten würde zunächst das Ausdehnungsziel bei 15.999-16.007 Punkten in den Fokus rücken. Erste Signale für ein mögliches Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur entstünden mit einem Anstieg über die beiden weiteren Widerstandsthemen bei 16.060 Punkten und 16.124-16.141 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der aktuellen Supportzone bei 15.809-15.840 Punkten würde nun ein erstes Warnsignal für eine mögliche erneute Machtübernahme durch die Bären liefern. Darunter befinden sich nächste Auffangbereiche bei 15.737 Punkten und 15.674 Punkten. Die Verletzung der letztgenannten Marke sowie des Reaktionstiefs bei 15.579 Punkten würden das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben mit einem nächsten Ziel bei 15.456/15.469 Punkten.