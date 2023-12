Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag nach einem deutlicher als erwarteten Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone im November weiter nordwärts. Die Marktbreite verschlechterte sich dabei. Der DAX schloss 0,30 Prozent fester bei 16.215 Punkten und verzeichnete damit ein 3-Monats-Hoch. Der TecDAX rückte um 0,14 Prozent vor. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,50 Prozent abwärts. In den drei Indizes gab es 41 Gewinner und 54 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+1,02%) und Banken (+0,60%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-2,06%) und Finanzdienstleister (-0,88%). Brenntag zog an der DAX-Spitze nach einem positiven Analystenkommentar um 2,62 Prozent an. Bayer und Fresenius folgten mit Aufschlägen von 2,25 und 1,82 Prozent. SAP profitierte von starken Zahlen des Wettbewerbers Salesforce und rückte um 0,65 Prozent auf ein neues Rekordhoch vor. Vonovia büßte als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos 1,66 Prozent ein.

An der Wall Street sprang der Dow Jones Industrial um 1,47 Prozent auf ein Jahreshoch bei 35.951 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor hingegen 0,25 Prozent auf 15.948 Zähler. 61 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. 118 neuen 52-Wochen-Hochs standen 24 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. Der Euro stand nach den Inflationsdaten kräftig unter Druck. EUR/USD sackte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,80 Prozent auf 1,0882 USD ab. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um zehn Basispunkte nach oben auf 4,37 Prozent. Gold gab an der Comex um 0,52 Prozent auf 2.036 USD nach. WTI-Öl verbilligte sich trotz der Entscheidung der Allianz OPEC+ die Produktion im ersten Quartal des kommenden Jahres weiter zu drosseln um 2,50 Prozent auf 75,91 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,33 Prozent tiefer bei 161,69 Punkten. Der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe in China sprang im November auf 50,7 Punkte und damit in den expansiven Bereich oberhalb der 50-Punkte-Marke. Die Konsensschätzung hatte auf 49,6 Punkte gelautet. Der chinesische CSI 300 gab um 0,16 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.289) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Unternehmensseitig steht Jenoptik mit einem Kapitalmarkttag im Fokus. Die Aktie von Bechtle dürfte heute zur Eröffnung unter der gestern Abend gemeldeten Planung der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von bis zu 300 Millionen EUR leiden.