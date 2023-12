Nächste Unterstützungen:

16.200

16.166

16.144

Nächste Widerstände:

16.240-16.276

16.338

16.406-16.446

Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine Star-Kerze an der aktuellen Hürde. An der charttechnischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Der impulsive Aufwärtstrend vom Oktober-Tief ist intakt. Im kurzfristigen Zeitfenster bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnah einsetzende Verschnaufpause mit Blick auf die überhitzte Situation in den Indikatoren aus den BereichenMomentum und Marktbreite hoch. Auch die Saisonalität spricht für eine Schwächephase bis Mitte Dezember, bevor sich die Jahresendrally typischerweise fortsetzt. Nächste Unterstützungen befinden sich heute bei 16.200 Punkten, 16.166 Punkten, 16.144 Punkten und 16.123 Punkten. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 16.240-16.276 Punkte per Stundenschluss könnte die laufende Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung 16.338 Punkte und 16.406-16.446 Punkte.