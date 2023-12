Der Goldpreis hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 2.075 USD im August 2020 im langfristigen Chartbild eine breite Trading-Range oberhalb von 1.615 USD etabliert. Im Rahmen eines dritten Tests der oberen Begrenzung zeigte das Edelmetall am 4. Mai dieses Jahres einen Fehlausbruch bis auf ein intraday verbuchtes neues Allzeithoch bei 2.079 USD. Nach dieser Bullenfalle ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Im Oktober meldeten sich die Bullen ausgehend vom Korrekturtief bei 1.810 USD zurück. Einem Pullback an die überwundene 200-Tage-Linie folgte im Rahmen der laufenden zweiten Impulswelle ein neuer Vorstoß an die historische Bestmarke. Im heutigen asiatischen Handel verbuchte der Kurs schließlich ein neues Allzeithoch bei 2.136 USD. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser bullishe Ausbruch als nachhaltig erweisen wird. Ein Anstieg über 2.131 USD zum Ende des New Yorker Handels würde hierfür ein erstes Indiz liefern. Potenzielle nächste bedeutende Kursziele und Hürden befinden sich im Erfolgsfall bei 2.200 USD, 2.244-2.274 USD und 2.330-2.359 USD. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Supportbereiche bei 2.075/2.078 USD, 2.052 USD und 2.031 USD. Darunter würde der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen, was Korrekturrisiken in Richtung 1.995-2.009 USD und eventuell 1.932-1.950 USD mit sich bringen würde. Saisonal neigt Gold laut Daten von Seasonax bis Mitte Dezember zur Konsolidierung, bevor sich eine bis Februar andauernde sehr starke saisonale Phase anschließt.