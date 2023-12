Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenschluss die Bullen das Kursgeschehen. Kurstreibend wirkten die weiter fallenden Anleiherenditen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf ein 5-Monats-Tief bei 2,36 Prozent. Der DAX stieg um 1,12 Prozent auf ein Mehrmonatshoch bei 16.398 Punkten. Auf Wochensicht legte er 2,30 Prozent zu. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Zugewinne von 1,18 respektive 0,39 Prozent. In den drei Indizes gab es 78 Kursgewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,16 Punkte auf 13,12 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance wies lediglich Pharma & HealthCare (-0,22%) ein Minus auf. Die kräftigsten Aufschläge waren bei Finanzdienstleistern (+2,46%) zu beobachten. Hier trieben die zinnsensiblen Immobilienwerte den Aufschwung. Vonovia (+4,04%) gehörte zu den stärksten DAX-Titeln. Im MDAX waren LEG Immobilien (+3,96%) und TAG Immobilien (+3,19%) gesucht.

An der Wall Street ging es für den Dow Jones Industrial um 0,82 Prozent auf ein neues Jahreshoch bei 36.246 Punkten nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte nur um 0,31 Prozent auf 15.998 Zähler vor und verblieb damit in seiner mehrtägigen Handelsspanne. 84 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 86 Prozent. Es gab 180 neue 52-Wochen-Hochs und 16 Tiefs. Der US-Dollar wertete nach einem schwächer als erwarteten ISM-Index für die Industrie gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,12 Prozent tiefer bei 1,0877 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um 15 Basispunkte auf ein 3-Monats-Tief bei 4,22 Prozent ab. Gold stieg an der Comex um 1,42 Prozent auf 2.067 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 2,28 Prozent auf 74,23 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,10 Prozent fester bei 161,92 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.405) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Sentix-Konjunkturindex für Deutschland und den Auftragseingang in der US-Industrie. Unternehmensseitig steht Continental mit einem Kapitalmarkttag im Anlegerfokus.