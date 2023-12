Nächste Unterstützungen:

16.339

16.285

16.263

Nächste Widerstände:

16.406-16.470

16.529

16.581

Ungeachtet der extrem überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren und des hohen Grades an Anlegereuphorie bleiben die Bullen noch am Ruder. Eine mehrtägige Verschnaufpause dürfte damit jedoch lediglich aufgeschoben und nicht aufgehoben sein. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten vornehmlich nach einem Rücksetzer wieder interessant. Saisonal würde eine bis Mitte Dezember andauernde Schwächephase nicht überraschen. Der charttechnische Fokus auf der Oberseite liegt auf einem Test des aus dem Juli stammenden Rekordhochs (16.529). Darunter befindet sich eine relevante Widerstandszone bei 16.406-16.470 Punkten. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 16.339 Punkten, 16.285 Punkten und 16.263 Punkten. Ein Tagesschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter 16.200 Punkte wären erste preisliche Hinweise für den Start eines deutlicheren Rücksetzers.