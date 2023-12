Nächste Unterstützungen:

16.339-16.357

16.263/16.285

16.200

Nächste Widerstände:

16.406-16.470

16.529

16.581

Auf Basis des Tagescharts formte sich eine bearishe Shooting-Star-Kerze. Die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnah einsetzende mehrtägige Konsolidierung oder Korrektur bleibt angesichts der überhitzten Situation in den markttechnischen Indikatoren und des hohen Grades an Anlegereuphorie erhöht. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten vornehmlich nach einem Rücksetzer wieder interessant. Saisonal würde eine bis Mitte Dezember andauernde Schwächephase nicht überraschen. Der charttechnische Fokus auf der Oberseite liegt auf einem Test des aus dem Juli stammenden Rekordhochs (16.529). Darunter befindet sich eine relevante Widerstandszone bei 16.406-16.470 Punkten, die im gestrigen Handel in ihrer Bedeutung bestätigt wurde. Mit Blick auf die Unterseite fungieren die Bereiche 16.339-16.357 Punkte und 16.263/16.285 Punkte als relevante nächste Auffangzonen. Ein Tagesschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter 16.200 Punkte wären erste preisliche Hinweise für den Start eines deutlicheren Rücksetzers.