Am deutschen Aktienmarkt schwangen am Dienstag weiter die Bullen das Zepter. Der DAX zog um 0,78 Prozent auf 16.533 Punkte an und markierte damit ein Rekordhoch oberhalb der bisherigen Bestmarke vom Juli. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,46 respektive 0,41 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 70 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 86 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,06 Punkte auf 13,62 Zähler nach. Alle Sektorenindizes konnten Zugewinne verzeichnen. Am stärksten gesucht waren Finanzdienstleister (+1,35%), Transportwerte (+1,33%) und Einzelhandelswerte (+1,32%). Daimler Truck Holding setzte sich nachrichtenlos mit einem Plus von 3,43 Prozent an die DAX-Spitze. Ebenfalls zu den Anlegerfavoriten zählten Siemens Energy (+2,97%) und Bayer (+2,86%). Fresenius SE büßte als Schlusslicht 1,95 Prozent ein. Lanxess (+5,04%) belegte nach einer positiv aufgenommenen Investorenveranstaltung die MDAX-Spitze. MorphoSys haussierte im TecDAX nach einer positiven Analysteneinschätzung um 11,27 Prozent.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 36.125 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog derweil um 0,24 Prozent auf 15.878 Zähler an. 67 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. 103 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,38 Prozent tiefer bei 1,0795 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zehn Basispunkte auf ein 3-Monats-Tief bei 4,18 Prozent ab. Gold handelte an der Comex 0,24 Prozent schwächer bei 2.037 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,92 Prozent auf 72,37 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,09 Prozent fester bei 161,55 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim australischen ASX 200 (+1,65%) und beim japanischen Nikkei 225 (+2,04%) zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,30 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.564) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Daten zum deutschen Auftragseingang und auf den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Tui. Merck KGaA dürfte zur Eröffnung deutlich unter Druck stehen. Der Pharmakonzern gab gestern Abend bekannt, dass zwei Phase-III-Studien für den Hoffnungsträger Evobrutinib zur Behandlung von MS nicht ihren primären Endpunkt erreicht haben. Die Bank of Canada steht mit ihrer Zinsentscheidung im geldpolitischen Fokus.