Nächste Unterstützungen:

16.516/16.529

16.456/16.470

16.390

Nächste Widerstände:

16.551

16.677/16.710

16.963-17.045

Der Aufwärtstrend wurde mit dem gestrigen Kursgeschehen in allen Zeitebenen formal bestätigt. Es bleibt abzuwarten, ob ein preislich nachhaltiger Ausbruch über das Juli-Hoch gelingt. An der im kurzfristigen Zeitfenster überhitzten Situation in diversen Indikatoren (Sentiment/Momentum/Marktbreite) ergeben sich keine Veränderungen. Saisonal kommt es häufig zu Konsolidierungstendenzen bis Mitte Dezember, bevor sich der dominante Aufwärtstrend fortsetzt. Entsprechend bleibt das Risiko einer Konsolidierung oder eines Rücksetzers deutlich erhöht. Nächste Unterstützungen liegen aktuell bei 16.516/16.529 Punkten, 16.456/16.470 Punkten und 16.390 Punkten. Ein Rutsch unter die letztgenannte Marke würde das kurzfristige Chartbild eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Stundenschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 16.551 Punkten ein bullishes Anschlusssignal senden. Mögliche nächste Ausdehnungsziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 16.677/16.710 Punkte und 16.963-17.045 Punkte.