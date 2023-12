Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 26. Oktober ein 3-Jahres-Tief bei 97,83 EUR verbucht. Die darüber geformte bullishe Doji-Kerze bildete den Ausgangspunkt für eine Erholung und mehrwöchige Bodenbildung in Gestalt einer inversen Kopf-Schulter-Formation. Der gestrige dynamische und von hohem Volumen begleitete Anstieg über die entsprechende Nackenlinie auf ein 3-Monats-Hoch komplettierte dieses mittelfristig relevante Umkehrmuster. Perspektivisch ergibt sich hieraus weitergehendes Erholungspotenzial in Richtung 121,84-126,24 EUR. Mit Blick auf darunter befindliche gestaffelte Widerstände bei 114,50-115,82 EUR, 117,07/117,34 EUR und 118,98 EUR erscheinen Long-Positionen jedoch in erster Linie in Kursschwäche hinein interessant. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers befinden sich bei 110,22/110,74 EUR und 108,56 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darunter sowie ein Intraday-Rutsch unter 104,26-105,97 EUR würden das bullishe Bias im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster negieren.