Der deutsche Aktienmarkt blieb zur Wochenmitte im Rallymodus. Ein stärker als erwarteter Rückgang beim Auftragseingang in der deutschen Industrie im Oktober wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,75 Prozent fester bei 16.656 Punkten und verbuchte damit den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. MDAX und TecDAX stiegen jeweils um 0,93 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 71 Kursgewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 85 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+2,33%) und Automobile (+2,18%). Verluste auf der Sektorenebene zeigten lediglich Pharma & HealthCare (-1,26%) und Medienwerte (-0,70%). Volkswagen belegte mit einem Plus von 5,36 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Hier beflügelte der positive Ausgang eines Audit zur Einhaltung chinesischer Gesetze und der ILO-Konvention im Rahmen des Joint-Venture-Wers SAIC-VW im chinesischen Urumtschi. Die rote Laterne im Leitindex hielt Merck KGaA mit einem Kurseinbruch um 13,09 Prozent nach einem Rückschlag bei der Entwicklung des MS-Medikaments Evobrutinib.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,19 Prozent tiefer bei 36.054 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,54 Prozent auf 15.788 Zähler. An der NYSE gab es 1.396 Gewinner und 1.449 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Es gab 136 neue 52-Wochen-Hochs und 28 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,33 Prozent tiefer bei 1,0762 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um sechs Basispunkte auf ein 4-Monats-Tief bei 4,12 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,36 Prozent auf 2.044 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 4,07 Prozent auf ein 5-Monats-Tief bei 69,38 USD. Hier belastete ein mehr als fünf Mal stärker als erwarteter Anstieg der Benzin-Vorräte um 5,4 Millionen Barrel auf Wochensicht.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Chinas Exporte kamen für den November besser als erwartet herein. Sie beendeten einen sechs Monate andauernden Rückgang und stiegen um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Experten hatten im Schnitt eine Stagnation prognostiziert nach einem Rückgang um 6,4 Prozent im Oktober. Die Importe in das Reich der Mitte sanken derweil um 0,6 Prozent (Konsensschätzung: +3,0%). Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in Japan verzeichnete den stärksten Tagesanstieg seit über einem Jahr. Der Yen wertete kräftig auf. Hier beflügelten Kommentare von Notenbankchef Ueda und seinem Stellvertreter, die eine mögliche Abkehr von der Nullzinspolitik und Yield-Curve-Control noch auf der BoJ-Sitzung in diesem Jahr nahelegen. Der Nikkei 225 stand kräftig unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.628) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig steht BASF mit einem Investors Update im Anlegerfokus.