Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (WKN: PSM777) bewegt sich ausgehend von einem im Juni 2021 bei 19,00 EUR markierten zyklischen Hoch in einem intakten übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt verbuchte sie im Oktober ein 13-Jahres-Tief bei 4,88 EUR. Darüber konnte der Wert einen kleinen Doppelboden formen und ein dynamisch bis auf ein erstes Erholungsziel bei 6,10 EUR vorstoßen. Die dort am 20. November gestartete Konsolidierung dauert an. Dabei fungieren das 38,2%-Fibonacci-Retracement und die 50-Tage-Linie als Support. Die Chance auf eine weitere Aufwärtswelle im Rahmen des etablierten Erholungstrends bleibt erhalten, solange die Unterstützungszone 5,50-5,64 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Anstieg über 6,10 EUR per Tagesschluss. Mögliche nächste Kursziele liegen im Erfolgsfall bei 6,39-6,44 EUR und derzeit 6,59 EUR (fallende 100-Tage-Linie). Darüber käme es zu einer deutlicheren Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes mit potenziellen Zielbereichen bei 6,86 EUR und 7,21-7,57 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die letztgenannte Hürde käme es zu einer nennenswerten Verbesserung auch des langfristigen Chartbildes. Ein Tagesschluss unterhalb von 5,50 EUR würde derweil erneute Abwärtsrisiken in Richtung 4,88 EUR mit sich bringen. Zwischengeschaltete Auffangbereiche lassen sich in diesem Fall bei 5,36/5,40 EUR und 5,16 EUR ausmachen.