Nächste Unterstützungen:

16.595/16.607

16.516-16.536

16.456/16.470

Nächste Widerstände:

16.655

16.727

16.963-17.045

An der technischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Der dynamische Aufwärtstrend vom Oktober-Tief bleibt intakt. Zugleich bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine mindestens mehrtägige Verschnaufpause extrem hoch. Ob die derzeit überhitzte Situation in den Indikatoren durch eine seitwärts gerichtete Konsolidierung oder eine kräftigere Korrektur abgebaut wird, bleibt abzuwarten. Eine nächste Unterstützung liegt heute bei 16.595/16.607 Punkten. Deren Verletzung würde unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 16.516-16.536 Punkte und eventuell 16.456/16.470 Punkte mit sich bringen. Mit einem Break über die aktuelle Hürde bei 16.655 Punkten per Stundenschluss wäre ein neuerlicher Test des Allzeithochs bei 16.727 Punkten einzuplanen. Ein Tagesschluss oberhalb von 16.727 Punkten könnte die Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung 16.963-17.045 Punkte und eventuell 17.254 Punkte.