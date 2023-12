Diese Analyse wurde am 11.12.2023 um 06:49 Uhr erstellt.

Die Aktie von Nagarro (WKN: A3H220) hatte im Januar 2022 ein Rekordhoch bei 212,00 EUR markiert und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Das Kursgeschehen oberhalb des Ende Oktober bei 63,10 EUR verzeichneten Allzeittiefs führte zu einer deutlichen Verbesserung des technischen Bildes und könnte den Weg bereiten für eine übergeordnete Trendwende. Der Anteilsschein verließ am 2. November eine seit September etablierte Stauzone dynamisch nach oben. Zuletzt pendelte die Notierung nach dem Erreichen eines 3-Monats-Hochs bei 87,30 EUR um die 200-Tage-Linie und versucht sich aktuell nach oben abzusetzen. Das Handelsvolumen seit dem Oktober-Tief trägt bullishe Züge. Anschlusskaufsignale im etablierten mittelfristigen Aufwärtstrend entstünden mit Tagesschlusskursen oberhalb der nächsten Hürden bei 87,30 EUR, 90,57/91,50 EUR und derzeit 96,00 EUR (primäre Abwärtstrendlinie). Ein nachhaltiger Ausbruch über die letztgenannte Barriere würde ein erstes prozyklisches Indiz für eine große Trendumkehr liefern. Nächste potenzielle Ziele und Widerstände lauten im Erfolgsfall 98,24-99,35 EUR und 107,53/110,20 EUR. Nächste Unterstützungen befinden sich aktuell bei 81,84/82,54 EUR und 78,06-79,70 EUR. Darunter wäre ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung zunächst 75,20 EUR und eventuell 71,45/72,34 EUR einzuplanen.