Der deutsche Aktienmarkt blieb zum Wochenausklang nach einem soliden US-Arbeitsmarktbericht für den November fest in der Hand der Bullen. Der DAX schloss 0,78 Prozent fester auf einem neuen Rekordhoch bei 16.759 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,59 respektive 0,96 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 69 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,34 Punkte auf 13,73 Zähler. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am deutlichsten nach oben tendierten Technologiewerte (+1,91%), Banken (+1,50%) und Automobilwerte (+1,31%). Sartorius stieg an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,63 Prozent. Die Aktie konnte eine mehrtägige Konsolidierung oberhalb der 50-Tage-Linie nach oben verlassen. Siemens Energy büßte als Schlusslicht 2,19 Prozent ein. Hier belastete eine negative Analysteneinschätzung.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,36 Prozent auf 36.248 Punkte hinzu. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,39 Prozent auf 16.085 Zähler. An der NYSE gab es 1.617 Kursgewinner und 1.214 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. 101 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete nach den Arbeitsmarktdaten gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,31 Prozent auf 1,0763 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte um neun Basispunkte auf 4,23 Prozent zu. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,56 Prozent auf ein 2-Wochen-Tief bei 2.015 USD. Zum Wochenstart hatte das Edelmetall noch ein Rekordhoch bei 2.152 USD verbucht. Silber sackte um 3,25 Prozent auf 23,28 USD ab. WTI-Öl stieg um 2,73 Prozent auf 71,23 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite, konnten sich jedoch im späten Geschäft kräftig von den Tagestiefs nach oben absetzen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,02 Prozent fester bei 161,12 Punkten. Der chinesische CSI 300 (+0,59%) schaffte den Dreh von einem deutlichen Minus ins Plus. Die am Wochenende veröffentlichten Verbraucherpreisdaten aus dem Reich der Mitte zeigten mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr die stärkste Deflation seit November 2020. Die Konsensschätzung hatte auf ein Minus von lediglich 0,2 Prozent gelautet. Die Erzeugerpreise gaben um 3,0 Prozent nach (Konsensschätzung: -2,8%). Das Politbüro-Meeting der chinesischen Führung wurde von Beobachtern dahingehend gewertet, dass die chinesische Geldpolitik im kommenden Jahr weniger locker als im laufenden Jahr sein könnte. Gegen den Trend sehr freundlich in der Region tendierte der japanische Nikkei 225 (+1,38%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.762) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Oracle (nach US-Börsenschluss). MorphoSys steht mit einer Investorenkonferenz im Anlegerfokus.