Nächste Unterstützungen:

16.711/16.727

16.636

16.595/16.607

Nächste Widerstände:

16.783

16.963-17.045

17.254

Der dynamische Aufwärtstrend vom Oktober-Tief wurde bestätigt. Die Situation in den markttechnischen Indikatoren sowie in den Sentimentdaten ist weiterhin als historisch extrem zu werten, was das Risiko einer mindestens mehrtägigen Konsolidierung oder einer deutlicheren Abwärtskorrektur auf einem stark erhöhten Level hält. Der RSI-Indikator auf Basis des Tagescharts notiert derzeit bei 84 und damit auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2017. Auch die Sentimentdaten weisen ein Mehrjahreshoch in der Anlegereuphorie aus. Nächste Unterstützungen befinden sich aktuell bei 16.711/16.727 Punkten und 16.636 Punkten. Ein Rutsch unter die letztgenannte Marke sowie eine Verletzung der weiteren Supportzone bei 16.595/16.607 Punkten würden nun erste preisliche Indizien für den Start einer Schwächephase im kurzfristigen Zeitfenster liefern. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten dann 16.516-16.529 Punkte, 16.456/16.470 Punkte und 16.390 Punkte. Mit einem signifikanten Anstieg über das Freitagshoch bei 16.783 Punkten könnte sich der Aufschwung derweil unmittelbar ausdehnen in Richtung 16.963-17.045 Punkte.