Die Fuchs-Aktie (WKN: A3E5D6) hatte ausgehend vom im Januar 2021 bei 49,70 EUR markierten 3-Jahres-Hoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert, der sie bis auf ein 10-Jahres-Tief bei 24,20 EUR im Juni 2022 hinabführte. Der anschließende Aufwärtstrend beförderte die Notierung in drei Wellen bis auf ein im März verbuchtes 14-Monats-Hoch bei 39,62 EUR. Es folgte eine ausgeprägte Seitwärtskorrektur oberhalb von 33,12 EUR. Der im Oktober gesehene impulsive Kursschub bis auf ein neues Jahreshoch bei 40,26 EUR wird aktuell im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements konsolidiert. Ein signifikanter Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 39,90-40,26 EUR per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal generieren. Im Erfolgsfall könnten die nächsten potenziellen Zielregionen 41,30/41,46 EUR und 42,10 EUR zeitnah abgearbeitet werden. Mittelfristig wäre ein Vorstoß an die bedeutenderen Barrieren bei 43,18-44,34 EUR und 45,40-46,12 EUR plausibel. Nächste Unterstützungen befinden sich derzeit bei 37,54-38,24 EUR und 36,64/36,84 EUR. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 34,40 EUR.