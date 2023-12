Am deutschen Aktienmarkt orientierten sich die Kurse zum Start der neuen Handelswoche überwiegend weiter nordwärts. Der DAX kletterte um 0,21 Prozent auf eine neue historische Bestmarke bei 16.794 Punkten. Für den TecDAX ging es um 0,47 Prozent nach oben. Gegen den Trend büßte der MDAX der mittelgroßen Werte 0,26 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 55 Gewinner und 42 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte unverändert bei 13,73 Punkten. Stärkste Sektoren waren Medien (+0,89%) und Telekommunikation (+0,67%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-1,38%) und Technologieaktien (-0,57%). Nachrichtenlos belegten im DAX Sartorius (+2,91%), Qiagen (+1,43%) und Siemens (+1,16%) die obersten Plätze im Index-Tableau. Am unteren Ende rangierten Zalando (-2,47%), Siemens Energy (-2,46%) und MTU (-2,13%). Im MDAX sackte Encavis nach einem negativen Analystenkommentar mit „Underweight“-Votum von Morgan Stanley um 8,76 Prozent ab. Die Aktie rutschte damit wieder deutlich unter die erst am Freitag überwundene fallende 200-Tage-Linie. MorphoSys haussierte im TecDAX um 34,65 Prozent auf ein Jahreshoch. Hier beflügelten neue Studiendetails zum Hoffnungsträger-Medikament Pelabresib.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,43 Prozent auf ein Jahreshoch bei 36.405 Punkten und löste damit eine mehrtägige Handelsspanne bullish auf. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,85 Prozent auf ein Jahreshoch bei 16.222 Zählern. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels unverändert bei 1,0764 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,23 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 0,32 Prozent auf 71,46 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,89 Prozent auf ein 2-Wochen-Tief bei 1.997 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent fester bei 161,65 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.832) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sowie auf die US-Verbraucherpreisdaten. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Carl Zeiss Meditec. Bereits gestern nach US-Börsenschluss lieferte der SAP-Konkurrent Oracle schwächer als erwartete Quartalszahlen ab. Die Aktie sackte im nachbörslichen Handel um 8,82 Prozent ab. Hannover Rück könnte Impulse von einem Investorentag und der Bekanntgabe des Ausblicks für 2024 erhalten.