Nächste Unterstützungen:

16.783

16.711/16.734

16.636

Nächste Widerstände:

16.818

16.963-17.045

17.254

Der Weg des geringsten Widerstands bleibt damit aufwärtsgerichtet. Die extrem überkaufte Situation in den Indikatoren (Momentum/Sentiment/Marktbreite) wirkt sich noch nicht auf das Kursgeschehen aus, bleibt jedoch für die bullishe Perspektive in der kurzen Frist ein Damoklesschwert. Die Wahrscheinlichkeit einer ausgeprägten Konsolidierung oder Korrektur zur Bereinigung der Überhitzung ist als sehr hoch einzustufen. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 16.783 Punkten und 16.711/16.734 Punkten. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung zunächst 16.636 Punkte und 16.595/16.607 Punkte zu favorisieren. Mit einem Stundenschluss oberhalb der aktuellen Barriere bei 16.818 Punkten könnte sich die Rally unmittelbar weiter ausdehnen in Richtung 16.963-17.045 Punkte.