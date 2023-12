Der deutsche Aktienmarkt bot am Dienstag trotz eines überraschend gestiegenen ZEW-Index nur ein gemischtes Bild. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung einer neuen historischen Bestmarke 0,02 Prozent tiefer bei 16.791 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,15 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,68 Prozent nach oben. In den drei genannten Indizes gab es 30 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 59 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,38 Punkte auf 13,35 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+1,12%) die Nase vorne, gefolgt von Versicherern (+0,53%). Auffällige Schwäche zeigten Einzelhandelswerte (-3,13%). Die Aktie der Hannover Rück setzte sich mit einem Plus von 2,13 Prozent an die DAX-Spitze. Sie löste damit eine mehrtägige Konsolidierung bullish auf und verzeichnete ein neues Rekordhoch. Im Rahmen des Kapitalmarkttages hatte der Versicherungskonzern neue Ziele vorgestellt. Den Gewinn will er 2024 um auf mindestens 2,1 Milliarden EUR steigern. Zalando sackte als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos um 4,74 Prozent ab.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,48 Prozent auf ein Jahreshoch bei 36.578 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,82 Prozent auf 16.354 Zähler. Die Marktbreite gestaltete sich derweil schlecht. An der NYSE standen 1.304 Gewinnern 1.520 Verlierer gegenüber. Das Abwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Es gab 144 neue 52-Wochen-Hochs und 44 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,28 Prozent fester bei 1,0794 USD. Im Tageshoch (1,0828 USD) war das Währungspaar an der 200-Tage-Linie abgeprallt. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,20 Prozent. WTI-Öl verbilligte sich um 3,69 Prozent auf ein 6-Monats-Tief bei 68,69 USD. Gold legte an der Comex um 0,09 Prozent auf 1.995 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,25 Prozent tiefer bei 161,19 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.800) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus klar auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed um 20.00 Uhr sowie auf die anschließende Pressekonferenz mit Chairman Jerome Powell. Es wird allgemein erwartet, dass die Währungshüter den Leitzins unverändert im Zielband 5,25-5,50 Prozent belassen. Mit Spannung werden daneben die Projektionen mit den Dot-Plots erwartet, die den von den einzelnen Notenbankmitgliedern erwarteten weiteren Zinspfad wiedergeben. Von der Makroseite sind ferner die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sowie zu den US-Erzeugerpreisen relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Inditex und Metro.