Nächste Unterstützungen:

16.754

16.734

16.711

Nächste Widerstände:

16.833-16.850

16.963-17.045

17.254

Die Schwungkraft auf der Oberseite ist auf Basis des Stundencharts rückläufig. In der Gesamtschau mit den extrem überhitzten markttechnischen Indikatoren im Tageschart (RSI-Indikator auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2017) und der zu konstatierenden Anlegereuphorie, ist die Wahrscheinlichkeit für einen zeitnah einsetzenden Rücksetzer im Rahmen des Aufwärtstrends vom Oktober-Tief als aktuell sehr hoch einzustufen. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen engmaschig nachgezogen werden, um aufgelaufene Gewinne zu sichern. Eine nächste Unterstützung liegt bei 16.754 Punkten. Deren Verletzung per Stundenschluss würde eine erste preisliche Bestätigung für eine anstehende Schwächephase liefern. Weitere Supportbereiche befinden sich bei 16.734 Punkten, 16.711 Punkten, 16.636 Punkten, 16.595/16.607 Punkten und 16.529 Punkten (Juli-Hoch). Ein nachhaltiger Break über die aktuelle Barriere bei 16.833-16.850 Punkten könnte die laufende Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung 16.963-17.045 Punkte.