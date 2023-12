Der deutsche Aktienmarkt nahm zur Wochenmitte vor der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung eine abwartende Haltung ein. Der DAX schloss 0,15 Prozent tiefer bei 16.766 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,58 respektive 0,20 Prozent. In den drei Indizes gab es 41 Gewinner und 54 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 64 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Chemiewerte (+2,70%) und Versorger (+0,90%) gesucht. Am schwächsten tendierten die Sektoren Einzelhandel (-2,86%) und Automobile (-1,04%). Die Aktie der BASF setzte sich mit einem Plus von 4,43 Prozent an die DAX-Spitze. Hier beflügelte, dass die Analysten der UBS das Votum für das Papier von „Sell“ auf „Buy“ drehten. Charttechnisch übersprang der Anteilsschein die Abwärtstrendlinie vom Kursgipfel im Februar und markierte ein 4-Monats-Hoch. Bereits am Vortag hatte er seine 200-Tage-Linie geknackt. Stark im Markt lagen daneben MTU (+1,82%), Covestro (+1,71%), Hannover Rück (+1,69%), Siemens Healthineers (+1,10%) und Rheinmetall (+1,05%). Schwächste Werte im Leitindex waren Siemens Energy (-3,20%), Zalando (-1,84%), Merck KGaA (-1,56%), Mercedes Benz (-1,56%) und BMW (-1,24%).

An der Wall Street wurden taubenhafte Töne von Fed-Chairman Powell gefeiert. Zuvor hatte die US-Notenbank wie erwartet den Leitzins unverändert gelassen und mit den veröffentlichten Projektionen Leitzinssenkungen für 2024 im Umfang von 75 Basispunkten in Aussicht gestellt. Der Dow Jones Industrial zog um 1,40 Prozent auf ein Allzeithoch bei 37.090 Punkten an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,27 Prozent auf ein Jahreshoch bei 16.562 Zählern nach oben. 88 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 89 Prozent. 260 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand gegenüber allen anderen Hauptwährungen unter Druck. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,76 Prozent auf 1,0877 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um 16 Basispunkte auf ein 4-Monats-Tief bei 4,04 Prozent ab. Sie erreichte damit eine technische Unterstützungszone, die unter anderem aus der 200-Tage-Linie resultiert. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich nach einem überraschend starken Rückgang der Lagerbestände um 1,59 Prozent auf 69,70 USD. Gold haussierte an der Comex um 2,09 Prozent auf 2.035 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,58 Prozent fester bei 164,00 Punkten. Gegen den Trend orientierte sich der japanische Nikkei 225 belastet von einem sehr festen Yen abwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,35 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.955) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der EZB und die anschließende Pressekonferenz. Es wird allgemein erwartet, dass die Notenbanker ihre Geldpolitik unverändert lassen. Das Augenmerk wird auf Signale für erwartete erste Leitzinssenkungen im kommenden Jahr liegen. Daneben gibt es auch Zinsentscheidungen bei der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank und der Norges Bank. Von der Makroseite sind in den USA die Einzelhandelsumsätze sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bertrandt und MVV Energie. Adobe (nachbörslich: - 4,86%) hatte bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street Quartalszahlen präsentiert und mit seinem Umsatz-Ausblick für das laufende Geschäftsjahr enttäuscht.