Diese Analyse wurde am 14.12.2023 um 08:07 Uhr erstellt.

Der DAX ging gestern in den Konsolidierungsmodus über und verblieb unterhalb des am Vortag verzeichneten Rekordhochs (16.837). Im späten Handel näherte er sich der nächsten relevanten Unterstützung (16.754) an und schloss bei 16.766 Punkten.