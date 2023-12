Der MDAX der mittelgroßen Werte war im Rahmen der Rally vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 17.715 Punkten bis auf ein im September 2021 bei 36.924 Punkten verzeichnetes Allzeithoch vorgestoßen. Darunter zeigte er eine übergeordnete Top-Bildung, die im Januar 2022 komplettiert wurde. Der nachfolgende Kurseinbruch schickte den Index bis auf ein im Oktober 2022 verbuchtes 2-Jahres-Tief bei 21.457 Punkten hinab. Der darüber geformte mehrwöchige Doppelboden bildete den Ausgangspunkt für eine Erholungsrally bis auf ein im Februar markiertes 8-Monats-Hoch bei 29.815 Punkten. Die seither laufende Abwärtsbewegung ist bislang dreiwellig und kann damit noch als klassisches abc-Korrektur-Muster gewertet werden. Vom im Oktober dieses Jahres gesehenen Verlaufstief bei 23.627 Punkten strebt der Index schwungvoll nordwärts und konnte im gestrigen Handel ein wichtiges Widerstandscluster knacken sowie ein 3-Monats-Hoch erzielen. Diese Hürde resultierte unter anderem aus der 200-Tage-Linie, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle und der steigenden Eindämmungslinie im kurzfristigen Zeitfenster. Als potenzielles nächstes Ziel- und Widerstandsthema fungiert nun die Zone 27.598-27.764 Punkte. Darüber würde die übergeordnet relevante Barriere bei derzeit 28.042/28.156 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken, wo aktuell auch die korrektive Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch notiert. Zur Aufrechterhaltung des bullishen Bias im kurzfristigen Zeitfenster sollten die Bullen nun die nächste Supportregion bei 26.844-26.887 Punkten per Tagesschluss verteidigen. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 26.695 Punkte und 26.276-26.392 Punkte. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Unterstützung würde schließlich auch das mittelfristige Bild eintrüben. Ein Test der Zone 25.514-25.889 Punkten stünde in diesem Fall vermutlich auf der Agenda.