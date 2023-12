Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Die EZB ließ ihre Leitzinsen wie allgemein erwartet zum zweiten Mal in Folge unverändert. Im Gegensatz zu den Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell vom Vortag betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde jedoch, dass im EZB-Gremium keine Diskussion über mögliche Zinssenkungen stattgefunden hat. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines Rekordhochs 0,08 Prozent tiefer bei 16.752 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen deutliche Aufschläge von 2,92 respektive 1,30 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 75 Gewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,59 Punkte auf 12,93 Zähler und befindet sich damit im Bereich eines Mehrjahrestiefs. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+5,64%) und Technologie (+3,07%). Am schwächsten tendierten Versicherungen (-3,76%) und Telekommunikationswerte (-3,36%). Im DAX waren Siemens Energy (+9,39%), Zalando (+9,35%), Vonovia (+7,83%) und Sartorius (+7,31%) die Favoriten der Anleger. Kräftige Gewinnmitnahmen waren am unteren Ende des Index-Tableaus bei Hannover Rück (-5,72%) und Munich Re (-5,71%) zu beobachten.

An der Wall Street verbuchte der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 37.248 Punkten eine neue historische Bestmarke. Der technologielastige Nasdaq 100 sank indes um 0,15 Prozent auf 16.538 Zähler. 79 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Es gab beachtliche 378 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich zehn Tiefs. Der US-Dollar stand unter Druck und verbuchte gemessen am Dollar-Index ein 4-Monats-Tief. Der Euro war stark gesucht. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 1,07 Prozent fester bei 1,0991 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries setzte ihren dynamischen Sturzflug mit einem Rückgang um zwölf Basispunkte auf ein 5-Monats-Tief bei 3,92 Prozent fort und unterschritt damit ihre 200-Tage-Linie. Gold verteuerte sich an der Comex in dieser Gemengelage um 2,68 Prozent auf 2.051 USD. Silber, Platin und Palladium verbuchten Kursexplosionen zwischen 4,84 und 14,84 Prozent. Der Preis für WTI-Öl zog um 3,18 Prozent auf 71,68 USD an. Die IEA hatte ihre Prognose für die globale Ölnachfrage im kommenden Jahr nach oben geschraubt.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,76 Prozent fester bei 165,27 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim Hang Seng Index in Hongkong zu beobachten. Veröffentlichte Konjunkturdaten aus China boten ein gemischtes Bild. Die Einzelhandelsumsätze im Reich der Mitte stiegen im November um 10,1 Prozent nach 7,6 Prozent im Oktober. Analysten hatten im Schnitt ein deutlicheres Plus von 12,9 Prozent prognostiziert. Die Industrieproduktion kletterte um 6,6 Prozent nach zuvor 4,6 Prozent. Hier hatte die Konsensschätzung auf einen Anstieg um 5,9 Prozent gelautet. Die chinesische Notenbank PBoC ließ ihren MLF-Zinssatz unverändert. Sie versorgte den Bankenmarkt jedoch mit einer Rekord-Liquiditätsspritze im Umfang von umgerechnet 112 Milliarden USD (800 Milliarden Yuan). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.801) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Stabilus und Hennes & Mauritz. Der Versicherungsriese Munich Re liefert seinen Ausblick für 2024. Bereits gestern Abend stand Symrise mit einem enttäuschenden Margen-Ausblick für das laufende Jahr im Fokus. Zugleich hob der Duft- und Aromenhersteller jedoch die Prognose für das organische Wachstum an. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel rund 4 Prozent nach. Für erhöhte Volatilität könnte der große Verfall an den Terminmärkten (Eurex/USA) sorgen.