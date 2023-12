Nächste Unterstützungen:

16.734

16.670

16.634

Nächste Widerstände:

16.782/16.798

16.837/16.847

16.876/16.895

Auf Basis des Tagescharts entstand aufgrund der hohen Volatilität ein Wide-Ranging-Day. Dieser stellt in der Gesamtschau mit den überkauften markttechnischen Indikatoren und der Situation in den Sentimentindikatoren ein preisliches Warnsignal für den möglichen Start einer mehrtägigen Konsolidierung oder Korrektur dar, solange kein Tagesschluss oberhalb von 17.003 Punkten gelingt. Die auf Basis des Stundencharts im späten Geschäft ausgebildete bullishe Hammer-Kerze könnte heute zunächst eine Erholungsbewegung auf den gestrigen Abschwung einleiten. Im charttechnischen Fokus als potenzielle Ziele und Hürden stehen die Bereiche 16.782/16.798 Punkte, 16.837/16.847 Punkte und 16.876/16.895 Punkte. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde das ganz kurzfristige Bild deutlicher aufhellen mit möglichen Zielen bei 16.919-16.932 Punkten, 17.003 Punkten und 17.045 Punkten. Ein Rutsch unter 16.670 Punkte würde derweil ein bearishes Signal senden und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 16.634 Punkte, 16.594-16.607 Punkte und 16.529 Punkte mit sich bringen.