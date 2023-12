Diese Analyse wurde am 18.12.2023 um 07:22 Uhr erstellt.

Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) hatte im November 2021 bei 64,82 EUR ein Rekordhoch markiert und startete anschließend nach einer übergeordneten Trendumkehr einen zyklischen Bärenmarkt. Bis auf ein im Oktober bei 21,26 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief gab die Notierung nach. Es folgte eine schwungvolle Rally an die 200-Tage-Linie, die von einer mehrwöchigen Konsolidierung an dieser deckelnden Barriere abgelöst wurde. Mit dem dynamischen Kursanstieg der vergangenen beiden Handelstage konnte sich der Anteilsschein deutlich von der Durchschnittslinie nach oben absetzen und ein 6-Monats-Hoch verbuchen. Im Rahmen des somit bestätigten mittelfristigen Aufwärtstrends lassen sich potenzielle nächste Ziele und Widerstände bei 29,00 EUR, 29,91/30,22 EUR, 31,46 EUR und 32,60/33,16 EUR ausmachen. Zur Aufrechterhaltung der bullishen Perspektive sollte die Aktie die Supportzone bei 26,88-27,72 EUR nicht per Tagesschluss unterschreiten. Darüber befindet sich bei 28,00-28,30 EUR bereits eine weitere mögliche Auffangregion.