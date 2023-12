Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenausklang nach schwachen Konjunkturdaten ein gemischtes Bild. Der DAX schloss hauchdünne 0,01 Prozent tiefer bei 16.751 Punkten. Auf Wochensicht verlor er damit 0,05 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab am Berichtstag um 0,24 Prozent nach. Für den TecDAX ging es derweil um 0,14 Prozent nach oben. In den drei Indizes gab es 49 Kursgewinner und 48 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog leicht mit 54 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+1,25%) und Einzelhandel (+1,25%). Am schwächsten tendierten Konsumwerte (-1,64%) und Medienwerte (-1,33%). Mit einem Plus von 3,06 Prozent stellte Zalando nachrichtenlos den Spitzenreiter im DAX. Symrise sackte als Schlusslicht im Leitindex nach der Senkung der Markenprognose um 7,62 Prozent ab. Die Aktie der RTL-Group belegte mit einem Plus von 3,60 Prozent den Spitzenplatz im MDAX. Hier beflügelte der Verkauf von RTL Nederland für 1,1 Milliarden EUR.

An der Wall Street verbuchte der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,15 Prozent ein neues Allzeithoch bei 37.305 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,52 Prozent auf 16.623 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE mussten Verluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. 197 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich zwölf Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sackte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,82 Prozent auf 1,0901 USD ab. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf ein 5-Monats-Tief bei 3,91 Prozent. WTI-Öl handelte kaum verändert bei 71,62 USD. Gold gab an der Comex um 0,54 Prozent auf 2.034 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,59 Prozent tiefer bei 164,62 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,27 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.729) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember. Experten erwarten im Schnitt einen vierten Anstieg in Folge von zuvor 87,3 auf 87,7 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ceconomy und Thyssenkrupp Nucera. Die Aktie von Energiekontor konnte am Freitag im nachbörslichen Handel deutliche Zugewinne verbuchen, nachdem der Konzern nach der Veräußerung eines Windparkprojekts die Zielbandbreite für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2023 angehoben hatte.