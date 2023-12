Nächste Unterstützungen:

16.714

16.636-16.670

15.595/16.607

Nächste Widerstände:

16.779

16.860-16.895

16.925/16.932

Das Kursgeschehen im kurzfristigen Zeitfenster stellt bislang eine Konsolidierung unterhalb des am Donnerstag erzielten Rekordhochs bei 17.003 Punkten dar. Der dynamische mittelfristige Aufwärtstrend vom Oktober-Tief bleibt intakt. Von der Indikatoren-Seite (Momentum/Marktbreite) sowie mit Blick auf die euphorischen Sentimentwerte muss weiterhin eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen möglichen Übergang vom aktuellen Konsolidierungsmodus in einen ausgeprägteren Pullback unterstellt werden. Nächste Unterstützungen liegen aktuell bei 16.714 Punkten und 16.636-16.670 Punkten. Ein Tagesschluss darunter würde das Korrekturszenario preislich bestätigen. Weitere mögliche Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 15.595/16.607 Punkten, 16.443/16.470 Punkten, 16.263 Punkten und 16.097 Punkten. Nächste Widerstände befinden sich bei 16.779 Punkten, 16.860-16.895 Punkten, 16.925/16.932 Punkten und 17.003/17.045 Punkten. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone könnte die laufende Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung zunächst 17.254 Punkte und eventuell 17.514/17.702 Punkte.