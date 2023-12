Die Aktie von Symrise (WKN: SYM999) hatte im November 2021 nach mehrjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 132,65 EUR erzielt. Darunter etablierte sie einen primären Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Die Schwungkraft auf der Unterseite ließ jedoch nach der initialen Abwärtswelle deutlich nach und das Papier fand wiederholt Unterstützung entlang der fallenden Supportlinie, die die Zwischentiefs vom März und Oktober 2022 verbindet. Zuletzt verzeichnete der Wert am 9. Oktober dieses Jahres bei 87,38 EUR ein 3-Jahres-Tief. Das Kursgeschehen darüber entwickelte sich zu einer mittelfristig relevanten Bodenbildung und der Anteilsschein konnte sich bis auf 108,15 EUR erholen. In Reaktion auf die Senkung der Margen-Prognose sackte er am 15. Dezember kräftig ab und erreichte dabei die mittelfristig kritische Supportzone bei derzeit 94,88-98,03 EUR, wo sich unter anderem die mittelfristige Aufwärtstrendlinie, die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200, 100 und 50 Tage sowie das 61,8%-Fibonacci-Retracement befinden. Auf diesem Unterstützungscluster zeigt die Preiskurve aktuell Stabilisierungsanzeichen. Gelänge ein Break über den nächsten Widerstand bei 100,35/100,45 EUR entstünde Raum für eine deutlichere Erholungsbewegung in Richtung 102,90-103,85 EUR und eventuell 105,75 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Hürde bei 108,15 EUR entstünde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal im Rahmen des mehrmonatigen Aufwärtstrends. Zu einer langfristigen Bodenbildung käme es schließlich oberhalb der dann in Rufweite befindlichen Barriere bei 110,02/110,35 EUR. Die Verletzung des aktuellen Supports per Tagesschluss sowie des Reaktionstiefs bei 93,08 EUR würden derweil bearishe Signale senden. In diesem Fall müsste ein zeitnahes Wiedersehen mit der Supportzone 87,38-88,94 EUR eingeplant werden.