Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Zuletzt erreichte der Wert am 7. März ein 5-Jahres-Hoch bei 12,01 EUR. Das Kursgeschehen seither stellt eine ausgeprägte Seitwärtskorrektur oberhalb des Korrekturtiefs vom März bei 8,31 EUR dar. Mit Blick auf das kurz- bis mittelfristige Chartbild korrigiert das Papier den Aufwärtsimpuls vom Reaktionstief im September, der die Notierung von 9,12 EUR bis 11,55 EUR befördert hatte. Dabei stabilisiert sich der Wert derzeit auf einer bedeutsamen Unterstützung, die unter anderem aus der 100-Tage-Linie und dem 50%-Retracement resultiert. Gelänge nun ein Rebreak über die nächste Hürde bei 10,68-10,72 EUR per Tagesschluss entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für eine Wiederaufnahme des mittelfristigen Aufwärtstrends. Bestätigungen für dieses Szenario wären in einem weitergehenden Anstieg über die Barrieren bei 11,11 EUR und 11,55-11,67 EUR zu sehen. Zu einer deutlicheren Eintrübung der Ausgangslage für die Bullen käme es hingegen im Fall einer nachhaltigen Verletzung der Supportbereiche 10,34-10,36 EUR und 10,23/10,24 EUR per Tagesschluss. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 9,90 EUR und 9,70-9,77 EUR.