Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der DAX stieg um 0,56 Prozent auf 16.744 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,94 respektive 0,80 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 78 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,24 Punkte auf 12,77 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Einzelhandelswerte (+2,81%) die Nase vorne, gefolgt von Industrieaktien (+1,48%). Negativ tendierten lediglich die Sektoren Automobile (-0,37%) und Telekommunikation (-0,29%). Stärkste DAX-Aktien waren nachrichtenlos Sartorius (+3,99%) und Zalando (+3,35%). Siemens belegte mit einem Plus von 2,80 Prozent auf 167,98 EUR den dritten Platz auf dem Indextableau. In der Schlusskursbetrachtung verzeichnete der Anteilsschein damit ein Rekordhoch, blieb jedoch knapp unterhalb der am Freitag gesehenen Intraday-Bestmarke (168,26 EUR). Der Konzern reduzierte seine Beteiligung an Siemens Energy. Daneben hob die UBS ihr Kursziel für das Papier auf 200 EUR an. Schwächste Werte im Leitindex waren Porsche Holding (-1,29%), Volkswagen (-0,56%) und Daimler Truck (-0,53%).

An der Wall Street haussierte der Dow Jones Industrial um 0,68 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 37.558 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog um 0,49 Prozent auf 16.812 Zähler an und markierte damit ebenfalls eine neue historische Bestmarke. 79 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. Es gab 235 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich 13 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,49 Prozent fester bei 1,0977 USD. Sehr schwach tendierte der Yen nach der Zinsentscheidung der Bank of Japan. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 3,93 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,63 Prozent auf 2.053 USD. Der Preis für WTI-Öl legte mit anhaltenden Angebotssorgen aufgrund von Schiffsattacken seitens der Huthi-Rebellen im Roten Meer um 2,03 Prozent auf 74,30 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,98 Prozent fester bei 166,09 Punkten. Gegen den Trend orientierte sich der chinesische CSI 300 südwärts. Die von der chinesischen Notenbank PBoC bekannt gegebenen Loan Prime Rates der privaten Banken für einjährige und fünfjährige Kredite blieben wie ganz überwiegend erwartet unverändert. Die japanischen Exporte sanken im November erstmals seit drei Monaten um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Experten hatten im Schnitt einen Anstieg um 1,4 Prozent prognostiziert. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.760) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des Verbrauchervertrauens in der Eurozone, den Index des Verbrauchervertrauens in den USA sowie den Verkauf bestehender Häuser in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aurubis und Hornbach Holding. Fedex (nachbörslich: -9,78%) lieferte bereits gestern nach US-Börsenschluss enttäuschende Quartalszahlen und einen schwachen Ausblick. Die Aktie von Cropenergies dürfte heute mit einem Plus von über 60 Prozent in den Handel starten. Die Mutter Südzucker will wie gestern Abend bekannt gegeben die Tochter von der Börse nehmen. Der Angebotspreis dürfte bei 11,50 EUR in bar je Anteilsschein liegen.