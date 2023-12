Diese Analyse wurde am 21.12.2023 um 07:29 Uhr erstellt.

Die Aktie von Südzucker (WKN: 729700) etablierte ausgehend vom im März 2022 bei 9,75 EUR verzeichneten Dekadentief einen Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt verbuchte sie im Mai dieses Jahres ein 6-Jahres-Hoch bei 18,93 EUR, bevor eine ausgeprägte Korrekturphase startete. Der mittelfristige Abwärtstrend schickte den Wert bis auf ein im Oktober bei 13,41 EUR gesehenes Jahrestief. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke ist als Versuch einer Bodenbildung zu werten. Der gestrige von hohem Volumen begleitete Kursschub führte zur Komplettierung eines kleinen Doppelbodens, der das zweite Standbein beziehungsweise die rechte Schulter einer inversen Kopf-Schulter-Formation werden könnte. Allerdings bedarf es zur Bestätigung dieses Szenarios der Herausnahme der nächsten beiden massiven Widerstandsthemen bei 14,26-14,57 EUR und nachfolgend 15,15-15,57 EUR. Im Erfolgsfall entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 16,17/16,28 EUR und anschließend 16,82-17,00 EUR. Bearishe Signale im Rahmen des intakten mittelfristigen Abwärtstrends würden im Fall der Verletzung der Supportzonen 13,68 EUR und 13,26-13,41 EUR generiert. In diesem Fall wäre ein weiterer Kursrutsch in Richtung 11,81 EUR einzuplanen.