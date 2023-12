Der DAX eröffnete gestern fest und testete dabei ein kurzfristig kritisches Widerstandscluster. Die Bullen scheiterten an dieser Hürde. Ausgehend vom dort in der ersten Handelsstunde bei 16.790 Punkten markierten Tageshoch ging der Index in den Konsolidierungsmodus über und pendelte dabei volatil seitwärts oberhalb des bereits in der zweiten Stunde bei 16.695 Punkten verbuchten Tagestiefs.